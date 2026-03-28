EN VIVO: Mixco lidera 2-0 ante Antigua GFC en la segunda mitad

Los equipos están en la cancha para el segundo tiempo. Los goles de {{listaJugadoresGolLoc}} le dan hasta el momento el triunfo a {{nombreEquipoLocal}} .

Las estadísticas del encuentro entre Mixco y Antigua GFC del Clausura:



Tarjetas Amarillas:

Mixco (0)

VS

Antigua GFC (1)

(0) VS (1) Tarjetas Rojas:

Mixco (0)

VS

Antigua GFC (1)

Así llegan Mixco y Antigua GFC

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Clausura

Mixco viene de un resultado igualado, 1-1, ante Cobán Imperial. Antes de este empate, tiene una seguidilla de 4 partidos sin derrotas, con 6 goles a favor frente a 2 encajados.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Clausura

Antigua GFC llega con ventaja tras derrotar a Marquense con un marcador 1 a 0. La visita ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 6 goles y le han convertido 3.

El local está en el cuarto puesto y alcanzó 23 puntos (6 PG – 5 PE – 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 21 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (5 PG – 6 PE – 4 PP).

El juez elegido para dirigir el partido en Municipal de Mixco fue Diego Ojer González.

Formación de Mixco hoy

El técnico Fabricio Benítez dispuso una formación 4-3-3 con Kevin Moscoso bajo los tres palos; Manuel Moreno, Esnaydi Zúñiga, Nixson Flores y Jeshua Urizar en la zaga; Kennedy Rocha, Christian Ojeda y Edilson Reyes en la mitad de cancha; y Jefrey Segura, Esteban Garcia y Nicolás Martínez como delanteros.

Formación de Antigua GFC hoy

Por su parte, Mauricio Tapia sale al ruedo con una estrategia 4-4-2, con el portero Estuardo Sicán; Juan Carbonell, Enzo Fernández, Juan Osorio, Kevin Grijalva en el muro defensivo; Jimmy Ruiz, Héctor Prillwitz, Enrique Camargo y Santiago Garzaro en el centro del campo; y Andris Herrera y Agustín Maziero en la delantera.