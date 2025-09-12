Mixco venció a Marquense 1 a 0 en el estadio Municipal de Mixco

Luego de tomar posesión de la pelota, el delantero desestabilizó al arquero Manuel Sosa Rivera con su tiro.
Nicolás Martínez fue la figura del partido. El delantero de Mixco marcó 1 gol.
Otro jugador fundamental en la defensa fue Jeshua Urizar. El zaguero de Mixco fue importante .
El director técnico de Mixco, Fabricio Benítez, planteó una estrategia 4-4-2 con Kevin Moscoso en el arco; Jeshua Urizar, Manuel Moreno, Jorge Sotomayor y Nixson Flores en la línea defensiva; Kener Lemus, Kennedy Rocha, Gabriel Arce y Christian Ojeda en el medio; y Nicolás Martínez y Adrián Cifuentes en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Walter González se pararon con un esquema 4-5-1 con Manuel Sosa bajo los tres palos; Elías Vásquez, Fernando Fuentes, Brailin de León y Alex Cifuentes en defensa; Josué Cano, Aarón Navarro, Andy Ruiz, David Chuc y José Joj en la mitad de cancha; y Diego Casas en la delantera.
El árbitro Kevin Cacao fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
En la próxima fecha Mixco visitará a Achuapa y Marquense jugará de local frente a Guastatoya en el estadio Marquesa de la Ensenada.
Terminado el encuentro, el equipo local queda con 19 puntos y primero en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 11 unidades y ocupa el séptimo lugar en el torneo.
Cambios en Mixco
- 45′ 2T – Salió Jeshua Urizar por Esteban Garcia
- 67′ 2T – Salieron Christian Ojeda por Jonathan Márquez y Adrián Cifuentes por Yonathan Pozuelos
- 82′ 2T – Salió Kennedy Rocha por José Bolaños
- 93′ 2T – Salió Gabriel Arce por Esnaydi Zúñiga
Cambios en Marquense
- 59′ 2T – Salió Andy Ruiz por William Amaya
- 77′ 2T – Salieron José Joj por Elvi Elington y Diego Casas por Luis Zúñiga
- 92′ 2T – Salió David Chuc por Joshua Ubico
Amonestados en Marquense:
- 33′ 2T William Amaya y 36′ 2T Aarón Navarro
Expulsado en Marquense:
- 29′ 1T Fernando Fuentes (Roja directa)