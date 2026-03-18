EN VIVO | Mixco vs. Achuapa por la jornada 14 del Torneo Clausura 2026

El Deportivo Mixco recibirá este miércoles al Deportivo Achuapa en el arranque de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que se disputará en el estadio Santo Domingo de Guzmán, abrirá la jornada del certamen nacional.

El cuadro mixqueño, dirigido por el guatemalteco Fabricio Benítez, llega en racha tras sumar tres triunfos consecutivos, resultados que le han valido ubicarse en la quinta posición de la tabla. Ahora buscará mantener su buen momento cuando reciba a los cebolleros.

Por su parte, el Deportivo Achuapa atraviesa una situación complicada, ya que se ubica en zona de peligro. Luego de sumar cuatro derrotas consecutivas, el conjunto jutiapaneco se ha comprometido seriamente en la lucha por la tabla acumulada, donde se encuentra a dos puntos de la zona de descenso.

Cabe mencionar que Achuapa afrontará este compromiso con nuevo timonel, tras la incorporación de Álvaro García como estratega, en sustitución del mexicano Rafael Loredo. El encuentro está programado para disputarse a las 15 horas.