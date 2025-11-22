EN VIVO| Mixco vs. Achuapa por la jornada 21 del torneo Apertura 2025

Mixco y Achuapa se enfrentan en la jornada 21 del torneo Apertura. (Foto: Prensa Libre)

La jornada 21 de la Liga Nacional continúa este sábado a las 14:00 horas con el duelo entre Mixco y el Deportivo Achuapa en el estadio Santo Domingo de Guzmán. El cuadro mixqueño llega como líder del torneo y buscará mantener su posición en lo más alto en una fecha que podría mover la parte alta de la tabla.

Mixco ha sido uno de los equipos más regulares del certamen y afronta este encuentro con la presión natural de defender el primer lugar. Su rendimiento en casa ha sido determinante durante toda la temporada y el equipo espera aprovechar nuevamente esa fortaleza ante un rival exigente.

ESCRITO POR:

Miguel Linares

Lee más artículos de Miguel Linares

ARCHIVADO EN:

Apertura 2025 Datafactory Deportes Deportivo Achuapa Deportivo Mixco Futbol nacional 
