En vivo: Mixco vs. Achuapa, sigue los detalles del encuentro de vuelta de los cuartos de final

El Deportivo Mixco recibe esta tarde a los cebolleros del deportivo Achuapa, en el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025.

El encuentro se disputará a las 15.00 horas en el estadio Santo Domingo de Guzmán, donde el cuadro chicharronero, dirigido por el guatemalteco Fabricio Benítez, buscará la remontada y asegurar su pase a las semifinales del certamen nacional.

El equipo jutiapaneco llega con la ventaja obtenida en el partido de ida, tras imponerse en un emocionante duelo con marcador de 3-2. Achuapa intentará cuidar esa ventaja, mientras que Mixco saldrá con todo en busca del arco rival, consciente de que necesita ganar para avanzar.

Cabe destacar que, si Mixco logra una victoria por cualquier marcador, clasificará a las semifinales, mientras que Achuapa requiere al menos un empate o una victoria para quedarse con el boleto. El encuentro promete emociones intensas durante los 90 minutos, con ambos equipos dejando todo en la cancha.