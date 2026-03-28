EN VIVO | Mixco vs. Antigua GFC por jornada 16 del torneo Clausura 2026

Deportivo Mixco y Antigua GFC abren este sábado la jornada 16 del Torneo Clausura 2026 en el Estadio Santo Domingo de Guzmán, en un duelo que enfrenta a dos de los equipos más sólidos de la tabla acumulada. Los Chicharroneros reciben a los coloniales de Mauricio Tapia en un partido que promete nivel y competencia desde el primer minuto.

Mixco llega a este compromiso como segundo en la tabla acumulada con 67 puntos, tras una jornada 15 en la que rescató un valioso empate 1-1 ante Cobán Imperial jugando con nueve jugadores, una muestra del carácter del equipo mixqueño.

Antigua GFC, por su parte, marcha tercero en el acumulado con 63 unidades y viene de cerrar la jornada anterior con una victoria 1-0 sobre Marquense gracias a un gol de Kevin Macareño, resultado que los mantiene en la pelea por los primeros puestos del certamen.

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