EN VIVO | Mixco vs. Aurora FC por jornada 21 del Torneo Clausura 2026

Mixco y Aurora FC abren este domingo la jornada 21 del Torneo Clausura 2026 en el Estadio Santo Domingo de Guzmán a las 1:00 PM en un partido con motivaciones muy distintas para cada equipo. Los Chicharroneros de Fabricio Benítez llegan en la tercera posición del Clausura con 33 puntos, igualados con Comunicaciones y necesitan los tres puntos para mantenerse con opciones reales de título.

Aurora FC, en cambio, llega eliminada matemáticamente de cualquier opción de clasificación en el Clausura con apenas 19 puntos en la décima posición. Los Aurinegros buscarán cerrar el torneo de la mejor manera posible y ser un obstáculo para los Chicharroneros en su camino hacia el liderato.

En la tabla acumulada, Mixco se mantiene en la segunda posición con 77 puntos, mientras que Aurora es quinta con 58 unidades. Un triunfo de los Chicharroneros los mantendría en la pelea por el título del Clausura y les daría un empuje importante en la recta final del certamen.

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