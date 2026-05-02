EN VIVO | Mixco vs. Cobán Imperial: partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026

Mixco y Cobán Imperial se miden este sábado a las 3:00 PM en el Estadio Santo Domingo de Guzmán en el partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026, con una misión muy clara para cada equipo.

Los Chicharroneros de Fabricio Benítez necesitan remontar el 0-2 del partido de ida para seguir con vida en la liguilla, en lo que sería una de las remontadas más importantes de su historia reciente. Cobán Imperial, por su parte, llega con la tranquilidad de saber que clasifica con empate en la serie o victoria y solo quedaría eliminado si pierde por dos goles o más en territorio mixqueño.

La tarea no es sencilla para los Chicharroneros pero tampoco imposible. Mixco necesita ganar por al menos dos goles para forzar el tiempo extra o por tres para clasificar directamente, en lo que sería una actuación histórica del equipo en su propio estadio. Cobán, en cambio, llega con la ventaja psicológica de haber controlado el partido de ida y con la certeza de que un empate es suficiente para avanzar a las semifinales del Clausura 2026.

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