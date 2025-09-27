EN VIVO| Mixco vs. Cobán Imperial por la jornada 12 del torneo Apertura 2025

La jornada 12 del Torneo Apertura 2025 abre este sábado a las 3 de la tarde en el Estadio Santo Domingo de Guzmán, donde el Deportivo Mixco recibirá a Cobán Imperial en un duelo clave para ambos equipos en sus aspiraciones dentro de la tabla de posiciones.

Mixco llega con la motivación de seguir entre los primeros lugares, aunque el empate en casa frente a Aurora en la fecha pasada dejó un sabor amargo. Cobán Imperial, por su parte, llega con la urgencia de mejorar su rendimiento. Los príncipes azules cayeron 1-0 frente a Mictlán en la jornada anterior, un resultado que los dejó con 12 puntos en la novena posición de la tabla.



