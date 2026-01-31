EN VIVO | Mixco vs. Cobán Imperial se enfrentan por la jornada 4 del torneo Clausura 2026

Mixco recibe este sábado a Cobán Imperial en el Estadio Santo Domingo de Guzmán por la jornada 4 del Torneo Clausura 2026. Los chicharroneros buscan su segunda victoria del certamen ante uno de los equipos más en forma del campeonato.

Cobán Imperial llega como líder absoluto con puntuación perfecta. Los príncipes azules han ganado sus tres partidos del torneo, incluida la goleada 5-1 sobre el bicampeón Antigua GFC y el triunfo 3-2 ante Comunicaciones en el Cementos Progreso. El conjunto de Alta Verapaz está siendo la gran revelación del Clausura 2026.

Por su parte, Mixco suma tres puntos tras conseguir una victoria y dos derrotas en las primeras fechas. Los chicharroneros vencieron 1-0 a Malacateco en casa pero cayeron ante Guastatoya y en su último compromiso a Achuapa. A pesar de sus altibajos en el torneo, el conjunto dirigido por Fabricio Benítez mantiene una buena posición en la tabla acumulada.

El encuentro está programado para las 15:00 horas en el Estadio Santo Domingo de Guzmán. Será un duelo clave: Cobán por mantener el paso perfecto y consolidarse como candidato al título, y Mixco por sumar puntos importantes en casa que le permitan escalar posiciones en el Clausura 2026.

Sigue el minuto a minuto aquí: