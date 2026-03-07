EN VIVO | Mixco vs. Guastatoya por la jornada 12 del Torneo Clausura 2026

Mixco y Guastatoya abren este sábado 7 de marzo la segunda vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala en el estadio Santo Domingo de Guzmán. El partido arranca a las 3:00 de la tarde y marca el inicio de las últimas 10 jornadas de la fase de clasificación.

Ambos equipos llegan igualados en puntos en la tabla del Clausura 2026. Mixco y Guastatoya acumulan 13 unidades cada uno, en el octavo y sexto lugar respectivamente, por lo que los tres puntos de este duelo directo pueden ser determinantes para definir quién se acerca a la zona de clasificación en el arranque de la segunda vuelta.

La situación en la tabla acumulada es muy distinta para cada uno. Mixco marcha en el segundo lugar con 57 puntos, mientras que Guastatoya se ubica en la décima posición con 35 unidades, lo que convierte a los Chicharroneros en favoritos en este compromiso y en uno de los equipos más sólidos del torneo en el largo plazo.

