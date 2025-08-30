EN VIVO| Mixco vs. Guastatoya por la séptima jornada del torneo Apertura 2025

La jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala inicia este sábado en el estadio Santo Domingo de Guzmán, donde el líder Deportivo Mixco recibe a Guastatoya a las 15:00 horas.

El cuadro chicharronero llega motivado luego de un arranque sólido en el campeonato, en el que ha sabido imponer condiciones en casa y fuera de ella, lo que lo mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones. Enfrente estará Guastatoya, que atraviesa una situación complicada en el torneo. Los pechoamarillos aún no conocen la victoria en el Apertura 2025 y se ubican en el último lugar de la clasificación