EN VIVO | Mixco vs. Marquense por la jornada 18 del torneo clausura 2026

Mixco y Marquense cierran este martes la jornada 18 del Torneo Clausura 2026 en el Estadio Santo Domingo de Guzmán a las 3:00 PM, en el último partido de una fecha que movió la tabla en ambos extremos de la clasificación. Los Chicharroneros reciben a los Leones en un duelo con motivaciones muy distintas pero con puntos importantes en juego para los dos equipos.

Mixco llega en la sexta posición del Clausura 2026 con 26 puntos y busca sumar para no alejarse de la zona de clasificación directa. Los Chicharroneros vienen de una derrota ante Comunicaciones en la jornada anterior y necesitan reaccionar en casa para mantenerse en la pelea por los primeros puestos del certamen.

Marquense, por su parte, llega en la novena posición con 24 puntos y también necesita los tres puntos para acercarse a la zona de clasificación. Los Leones vienen de una gran victoria ante Xelajú MC en la jornada anterior que los mantuvo fuera de los puestos de descenso en la tabla acumulada, por lo que llegan con confianza a este compromiso.

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