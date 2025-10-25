EN VIVO| Mixco vs. Mictlán por la jornada 16 del torneo Apertura 2025

El Deportivo Mixco afrontará este sábado 25 de octubre un nuevo reto en el torneo Apertura 2025, cuando reciba a Deportivo Mictlán a las 15:00 horas en el Estadio Santo Domingo de Guzmán. Los chicharroneros llegan como líderes de la Liga Nacional y buscarán reafirmar su buen momento frente a un equipo que ha demostrado solidez en las últimas jornadas.

El conjunto dirigido por Fabricio Benítez ha tenido un rendimiento notable en las últimas fechas, con victorias importantes tanto en casa como de visita, lo que les ha permitido mantenerse en la cima de la tabla.