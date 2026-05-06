EN VIVO | Mixco vs. Municipal por el partido de ida de las semifinales del Clausura 2026

Deportivo Mixco y Municipal abren este miércoles la ronda de semifinales del Clausura 2026 en el Estadio Santo Domingo de Guzmán a las 3:00 PM en lo que promete ser uno de los partidos más atractivos de la liguilla.

Mixco llega con la euforia de su dramática remontada ante Cobán Imperial con dos goles en los últimos dos minutos, mientras que Municipal llega como favorito tras eliminar a Guastatoya con un contundente global de 3-0 y con cinco victorias consecutivas que reflejan su gran momento de forma.

El historial entre ambos favorece ligeramente a los Rojos con cuatro victorias, cuatro empates y dos triunfos de Mixco en los últimos diez enfrentamientos directos. Sin embargo los Chicharroneros cuentan con el dato de que no han perdido en sus últimos siete partidos jugando como locales, lo que convierte al Santo Domingo de Guzmán en una fortaleza importante para el equipo de Fabricio Benítez. Municipal llega con la baja sensible de José Carlos Martínez por rotura de tendón de Aquiles pero con la solidez de un equipo que ha sido el más regular de la temporada.

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