EN VIVO| Mixco vs. Municipal por la jornada 19 del torneo Apertura 2025

El estadio Santo Domingo de Guzmán será el epicentro de las emociones este domingo 9 de noviembre, cuando Mixco reciba a Municipal a partir de las 15 horas, en el duelo más atractivo de la jornada 19 del Torneo Apertura 2025. Ambos equipos llegan con la mira puesta en el liderato de la Liga Nacional, en lo que promete ser un choque de alto voltaje entre dos de los conjuntos más regulares del campeonato.

El cuadro chicharronero, dirigido por Fabricio Benítez, ha hecho del Santo Domingo una auténtica fortaleza. Por su parte, Municipal no quiere dejar el liderato del torneo.