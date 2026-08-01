EN VIVO | Mixco vs. Suchitepéquez: siga el minuto a minuto de la segunda jornada del Apertura 2026

Mixco y Suchitepéquez abren este sábado la segunda jornada del Torneo Apertura 2026. El partido se disputará a las 15.00 horas en el estadio Santo Domingo de Guzmán, donde ambos equipos buscarán sumar tras un inicio con resultados distintos.

Los Chicharroneros, dirigidos por Fabricio Benítez, llegan obligados a reaccionar luego de perder sus dos compromisos más recientes: 0-2 ante Olimpia en la Copa Centroamericana y 0-2 frente a Municipal en la primera jornada del Apertura 2026. Esos resultados los mantienen sin puntos en ambos torneos.

Suchitepéquez afronta el encuentro con mayor confianza tras igualar 0-0 con Comunicaciones en su debut. Los Venados, recién ascendidos a la Liga Nacional y dirigidos por el mexicano Héctor Altamirano, intentarán aprovechar el momento de Mixco para conseguir su primer triunfo en el campeonato.

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