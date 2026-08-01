EN VIVO | Mixco vs. Suchitepéquez: siga el minuto a minuto de la segunda jornada del Apertura 2026

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EN VIVO | Mixco vs. Suchitepéquez: siga el minuto a minuto de la segunda jornada del Apertura 2026

Los Chicharroneros reciben a los Venados este sábado a las 15.00 horas en el estadio Santo Domingo de Guzmán, en un duelo en el que ambos equipos necesitan sumar puntos tras un arranque complicado en el Torneo Apertura 2026.

Alejandra Soto

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Mixco y Suchitepéquez abren este sábado la segunda jornada del Torneo Apertura 2026. El partido se disputará a las 15.00 horas en el estadio Santo Domingo de Guzmán, donde ambos equipos buscarán sumar tras un inicio con resultados distintos.

Los Chicharroneros, dirigidos por Fabricio Benítez, llegan obligados a reaccionar luego de perder sus dos compromisos más recientes: 0-2 ante Olimpia en la Copa Centroamericana y 0-2 frente a Municipal en la primera jornada del Apertura 2026. Esos resultados los mantienen sin puntos en ambos torneos.

Suchitepéquez afronta el encuentro con mayor confianza tras igualar 0-0 con Comunicaciones en su debut. Los Venados, recién ascendidos a la Liga Nacional y dirigidos por el mexicano Héctor Altamirano, intentarán aprovechar el momento de Mixco para conseguir su primer triunfo en el campeonato.

Sigue el minuto a minuto de este encuentro a través del en vivo de PrensaLibre.com aquí:

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