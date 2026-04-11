EN VIVO | Mixco vs. Xelajú MC por la jornada 19 del Torneo Clausura 2026

Mixco y Xelajú MC protagonizan este sábado uno de los duelos más atractivos de la jornada 19 del Torneo Clausura 2026 en el Estadio Santo Domingo de Guzmán a las 3:00 PM. Dos de los equipos más en forma del certamen se miden en un partido que podría definir quién lidera la tabla al cierre de la jornada, con Comunicaciones arriba con 32 puntos tras su victoria del viernes ante Aurora.

Xelajú MC llega en la segunda posición del Clausura con 30 puntos y con la motivación de recuperar el liderato que tuvo en la jornada anterior. Los Superchivos de Roberto Hernández son uno de los equipos más regulares del torneo y buscarán sacar los tres puntos de su visita al Santo Domingo de Guzmán para mantenerse en la pelea por el título.

Mixco, por su parte, llega cuarto con 29 puntos y también tiene opciones reales de escalar posiciones con una victoria. Los Chicharroneros vienen de un triunfo importante ante Marquense y reciben a Xelajú con la necesidad de sumar para no alejarse de los primeros puestos en la recta final del certamen.

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