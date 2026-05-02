EN VIVO: Mixco y Cobán Imperial arrancan su duelo: 0-0 por la llave 4 del Clausura

Tarjetas Rojas:

Mixco (0)

VS

Cobán Imperial (1)

La previa del encuentro entre

Mixco

y

Cobán Imperial

por

Clausura 2026 :



Cobán I. se mide hoy ante Mixco en la vuelta de la llave 4 del Clausura con gran parte del trabajo hecho. Ganó 2 a 0 en la ida y está a un paso de clasificar. Su rival intentará dar vuelta la serie y mantener chances de seguir en el torneo. El partido será en Municipal de Mixco a las 15:00 horas.

El árbitro designado para el encuentro fue Walter López Castellanos.

Formación de Mixco hoy

El equipo dirigido por Fabricio Benítez plantea su juego con una formación 4-3-3 con Kevin Moscoso en el arco; Manuel Moreno, Nixson Flores, Facundo González y Jeshua Urizar en defensa; Kener Lemus, Christian Ojeda y Yonathan Pozuelos en el medio; y Kennedy Rocha, Eliser Quiñones y Nicolás Martínez en la delantera.

Formación de Cobán Imperial hoy

Por su parte, los conducidos por Martín García se paran en la cancha con una estrategia 4-3-3 con Tomás Casas defendiendo la portería; Luis De León, Marcos Acosta, Eduardo Soto, Thales Moreira en la zaga; Byron Leal, Javier Estrada y Ángel Cabrera en el centro del campo; y con Oscar Mejía, Janderson Pereira y Uri Amaral en el ataque.