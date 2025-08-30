EN VIVO: Mixco vence 2 a 0 a Guastatoya

En el estadio Municipal de Mixco, el conjunto local supera por dos goles a Guastatoya, con las anotaciones de Nicolás Martínez (19′ 2T y 41′ 2T).

Las estadísticas del encuentro entre Mixco y Guastatoya del Apertura:



Tarjetas Amarillas:

Mixco (1)

VS

Guastatoya (5)

Así llegan Mixco y Guastatoya

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Apertura

Mixco no pudo ante Antigua GFC en el Pensativo. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 3 juegos y 1 fue empate. En esos últimos partidos, le convirtieron 4 goles y logró anotar 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Apertura

Guastatoya llega a este partido con una derrota por 1 a 3 ante Mictlán. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 3 derrotas y 1 empate, en los que convirtió 4 goles y le han encajado 13.

El anfitrión está puntero con 13 puntos (4 PG – 1 PE – 1 PP), mientras que la visita acumula 1 unidad y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (1 PE – 5 PP).

Stib Morales Ordóñez fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Municipal de Mixco.

Formación de Mixco hoy

Fabricio Benítez eligió una alineación 4-3-3 con Kevin Moscoso en el arco; Jeshua Urizar, Manuel Moreno, Jorge Sotomayor y Facundo González en defensa; Óscar González, Christian Ojeda y Erick Arevalo en el medio; y Esteban Garcia, Kennedy Rocha y Nicolás Martínez en la delantera.

Formación de Guastatoya hoy

Por su parte, Miguel Gonzalez presentó un esquema táctico 4-3-3 con el portero Rubén Escobar; Dilan Palencia, Keyshwen Arboine, Herberth Morales, Keyner Agustín en el muro defensivo; Samuel Garrido, Marlon Sequén y Gutemberg en el centro del campo; y Nelson García, Víctor Ávalos y Denilson Sánchez como delanteros.