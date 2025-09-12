EN VIVO: Mixco gana por la mínima a Marquense en Municipal de Mixco

El conjunto local abrió el marcador al minuto 67 con gol de Nicolás Martínez y se impone momentáneamente a la visita por 1 a 0.

Las estadísticas del encuentro entre Mixco y Marquense del Apertura:



Tarjetas Amarillas:

Mixco (0)

VS

Marquense (1)

(0) VS (1) Tarjetas Rojas:

Mixco (0)

VS

Marquense (1)

Así llegan Mixco y Marquense

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Apertura

Mixco sufrió un duro golpe al caer 1 a 3 en la ultima jornada ante Municipal. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 6 goles y ha marcado 6 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura

Marquense viene de derrotar a Mictlán con un marcador 1 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades y resultó perdedor en 2 ocasiones. Anotó 7 goles y le han convertido 7 en su arco.

El local se ubica en el cuarto puesto con 16 puntos (5 PG – 1 PE – 2 PP), mientras que el visitante tiene 11 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (3 PG – 2 PE – 3 PP).

El árbitro Kevin Cacao fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de Mixco hoy

El estratega Fabricio Benítez apostó por una formación 4-4-2 con Kevin Moscoso bajo los tres palos; Jeshua Urizar, Manuel Moreno, Jorge Sotomayor y Nixson Flores en la zaga; Kener Lemus, Kennedy Rocha, Gabriel Arce y Christian Ojeda en el medio; y Nicolás Martínez y Adrián Cifuentes como atacantes.

Formación de Marquense hoy

Por su parte, el entrenador Walter González planteó un esquema táctico 4-5-1 con Manuel Sosa en la portería; Elías Vásquez, Fernando Fuentes, Brailin de León, Alex Cifuentes en la línea defensiva; Josué Cano, Aarón Navarro, Andy Ruiz, David Chuc y José Joj en el mediocampo; y Diego Casas en la delantera.