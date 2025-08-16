EN VIVO: Municipal se queda con la ventaja ante Malacateco por 2 a 1

Deportes

EN VIVO: Municipal se queda con la ventaja ante Malacateco por 2 a 1

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

|

Malacateco descontó en el minuto 21 por José Franco, dejando el marcador 2-1. En tanto, Municipal convirtió en dos ocasiones a cargo de Yasnier Matos (1′ 1T y 12′ 1T).

    La previa del encuentro entre
    Malacateco
    y
    Municipal
    por
    Apertura 2025 :

    Así llegan Malacateco y Municipal

    El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

    Últimos resultados de Malacateco en partidos del Apertura

    Malacateco ganó el encuentro previo ante Guastatoya por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 3 partidos disputados: 2 derrotas y 1 empate, han vencido su valla 6 veces y logró marcar 5 goles a favor.

    Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura

    Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Municipal y Comunicaciones, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 1 empate. Marcó 6 goles al rival y le han convertido 4 tantos en esos cotejos.

    El local se ubica en el octavo puesto con 4 puntos (1 PG – 1 PE – 2 PP), mientras que el visitante tiene 8 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (2 PG – 2 PE).

    Formación de Malacateco hoy

    José Guadalupe Cruz propuso una alineación 3-4-3 con Miguel Jiménez en el arco; Víctor Torres, Marlon Chun y Irving Hernández como defensores; Gabino Vásquez, Ángel López, Kevin Ramírez y Franklin Quinteros como centrocampistas; y José Ortiz, Vidal Paz y José Franco como delanteros.

    Formación de Municipal hoy

    Por su parte, Mario Acevedo se decidió por un esquema 2-6-2, con Kenderson Navarro defendiendo el arco; Aubrey David, Cristian Jiménez como zagueros; Yunior Pérez, Carlos Aguilar, Rodrigo Saravia, Davis Contreras, John Méndez y Cristian Hernández en el centro del campo; y con Carlos Estrada y Yasnier Matos como atacantes.

    ESCRITO POR:

    Redacción deportes

    Lee más artículos de Redacción deportes
