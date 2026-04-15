EN VIVO: Municipal y Comunicaciones siguen igualados 0-0 en el segundo tiempo

Municipal y Comunicaciones están en el campo de juego para la etapa complementaria. El marcador está 0 a 0 en el estadio Manuel Felipe Carrera.

Las estadísticas del encuentro entre Municipal y Comunicaciones del Clausura:



Tarjetas Amarillas:

Municipal (0)

VS

Comunicaciones (1)

Así llegan Municipal y Comunicaciones

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Clausura

Municipal busca levantarse de su derrota ante Antigua GFC en el . En los duelos recientes, ha ganado 2 y empatado 2, con 4 goles marcados y con 3 en su arco.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Clausura

En la jornada anterior, Comunicaciones derrotó 1-0 a Aurora FC. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 4 goles y le marcaron 5 en su arco.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 29 puntos (8 PG – 5 PE – 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 32 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (10 PG – 2 PE – 7 PP).

Sergio Reyna Möller fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Manuel Felipe Carrera.

Mario Acevedo presentó una alineación 4-4-2 con Braulio Linares defendiendo la portería; César Calderón, José Mena, Nicolás Samayoa y Aubrey David en la zaga; Jonathan Franco, Rodrigo Saravia, Pedro Altán y Cristian Hernández en el centro del campo; y con José Martínez y Erik López en el ataque.

Por su parte, Marco Figueroa salió a jugar con una estrategia 4-4-2, con Fredy Pérez en la portería; Stheven Robles, Ernesto Monreal, José Pinto, Emerson Raymundo en la línea defensiva; Karel Espino, Wilson Pineda, Samuel Camacho y Dairon Reyes en el mediocampo; y Omar Duarte y Janpol Morales en la delantera.