EN VIVO: Con dos anotaciones, Municipal vence a Guastatoya

Las estadísticas del encuentro entre Municipal y Guastatoya del Clausura:
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Tarjetas Amarillas:
Municipal (3)
VS
Guastatoya (2)
Municipal busca quedarse con el triunfo después de la victoria obtenida en la ida. Su rival quiere dar vuelta al marcador y abrir su posibilidad de clasificar. El partido se disputa en el estadio Manuel Felipe Carrera, hoy, desde las 16:30 horas.
Diego Ojer González fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Manuel Felipe Carrera.
Formación de Municipal hoy
Mario Acevedo presentó una alineación 4-5-1 con Braulio Linares defendiendo la portería; César Calderón, Nicolás Samayoa, José Mena y Aubrey David en la zaga; Rodrigo Saravia, Jonathan Franco, Cristian Hernández, Pedro Altán y John Méndez en el centro del campo; y con Jefry Bantes en el ataque.
Formación de Guastatoya hoy
Por su parte, Luis Molina salió a jugar con una estrategia 4-5-1, con Jordy Cifuentes en la portería; Joshua Ubico, Emanuel Yori, Keyner Agustín, Víctor Armas en la línea defensiva; Denilson Sánchez, José Almanza, Keyshwen Arboine, Marlon Sequén y Nelson García en el mediocampo; y Víctor Ávalos en la delantera.