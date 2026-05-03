EN VIVO: Con dos anotaciones, Municipal vence a Guastatoya

Municipal derrota a Guastatoya por 2 a 0. Los autores de la victoria parcial del local son Jefry Bantes (23′ 1T) y Alejandro Cabeza (37′ 2T).

Las estadísticas del encuentro entre Municipal y Guastatoya del Clausura:



Tarjetas Amarillas:

Municipal (3)

VS

Guastatoya (2)

Municipal busca quedarse con el triunfo después de la victoria obtenida en la ida. Su rival quiere dar vuelta al marcador y abrir su posibilidad de clasificar. El partido se disputa en el estadio Manuel Felipe Carrera, hoy, desde las 16:30 horas.

Diego Ojer González fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Manuel Felipe Carrera.

Formación de Municipal hoy

Mario Acevedo presentó una alineación 4-5-1 con Braulio Linares defendiendo la portería; César Calderón, Nicolás Samayoa, José Mena y Aubrey David en la zaga; Rodrigo Saravia, Jonathan Franco, Cristian Hernández, Pedro Altán y John Méndez en el centro del campo; y con Jefry Bantes en el ataque.

Formación de Guastatoya hoy

Por su parte, Luis Molina salió a jugar con una estrategia 4-5-1, con Jordy Cifuentes en la portería; Joshua Ubico, Emanuel Yori, Keyner Agustín, Víctor Armas en la línea defensiva; Denilson Sánchez, José Almanza, Keyshwen Arboine, Marlon Sequén y Nelson García en el mediocampo; y Víctor Ávalos en la delantera.