EN VIVO: Victoria parcial deMunicipal sobre Mixco en el estadio Manuel Felipe Carrera

Con gol de José Martínez el conjunto local gana 3 a 0 y mantiene su arco invicto.

Las estadísticas del encuentro entre Municipal y Mixco del Clausura:



Tarjetas Amarillas:

Municipal (0)

VS

Mixco (1)

Así llegan Municipal y Mixco

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Clausura

Municipal venció por 3-1 a Marquense. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 1 cotejo y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 3 goles y ha podido vencer el arco rival 6 veces.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Clausura

Mixco viene de un triunfo 4 a 0 frente a Aurora FC. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 11 goles y le metieron 5 en su arco.

El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 35 puntos (10 PG – 5 PE – 6 PP), mientras que la visita sumó 36 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (10 PG – 6 PE – 5 PP).

Diego Ojer González fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Manuel Felipe Carrera.

Formación de Municipal hoy

El entrenador Mario Acevedo salió a la cancha con una formación 4-4-2 con Braulio Linares en la portería; César Calderón, José Mena, Darwin Torres y Aubrey David en la línea defensiva; Jonathan Franco, Rodrigo Saravia, John Méndez y Pedro Altán en el mediocampo; y José Martínez y Erik López en el ataque.

Formación de Mixco hoy

Por su parte, Fabricio Benítez paró en el campo una estrategia 3-4-3 con Kevin Moscoso en el arco; Diego Méndez, Nixson Flores, Jeshua Urizar como defensa; Óscar González, Esnaydi Zúñiga, José Bolaños y Gabriel Arce en la mitad; y con Esteban Garcia, Eliser Quiñones y Jefrey Segura en la delantera.