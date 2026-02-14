EN VIVO | Municipal vs. Achuapa por la jornada 6 del Clausura 2026

Municipal recibirá este domingo a Deportivo Achuapa en el Estadio Manuel Felipe Carrera por la jornada 6 del Torneo Clausura 2026. Los rojos dirigidos por Mauricio Tapia buscarán aprovechar su localía para seguir sumando puntos y consolidarse en la parte alta de la tabla del certamen.

Los escarlatas llegan al encuentro necesitados de sumar de a tres en casa para no perder terreno en la lucha por los primeros lugares. Municipal es uno de los equipos más poderosos del país y la afición roja espera que el equipo responda en el estadio del Trébol y siga peleando en la parte alta del torneo.

Por su parte, Achuapa llega con la moral en alto tras conseguir una importante victoria 2-1 ante Aurora en la jornada anterior. Los cebolleros tienen 9 puntos en el torneo y vienen de firmar un triunfo crucial que los mantiene en la parte media de la tabla, donde buscan consolidarse para alejarse de cualquier problema en la clasificación general.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí: