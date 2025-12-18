En vivo: Municipal vs. Achuapa, sigue los detalles del encuentro de vuelta de las semifinales

Los Rojos de Municipal definen esta noche, a partir de las 20.00 horas, frente al cuadro del Deportivo Achuapa, al segundo finalista del Torneo Apertura 2025.

La serie llega igualada 1-1, tras el empate en el partido de ida disputado en el estadio Winston Pineda, donde el cuadro carmesí se puso en ventaja con anotación de Rudy Muñoz, pero el delantero Agustín Maziero igualó el marcador en un encuentro bastante disputado durante los 90 minutos.

Ambos equipos llegan con la misión de alcanzar la gran final del certamen nacional. La ventaja la tiene el cuadro escarlata, ya que un empate le basta al equipo dirigido por Mario Acevedo para avanzar a la final.

Por su parte, los cebolleros, dirigidos por Álvaro García, buscarán clasificar a su primera final, lo que representaría un hecho histórico para el conjunto de Achuapa.