EN VIVO| Municipal vs. Antigua GFC por la jornada 21 del torneo Apertura 2025

Municipal y Antigua GFC cierran la jornada sabatina con el duelo más atractivo del día en el Estadio El Trébol, donde ambos equipos llegan con la necesidad de sumar y mantener sus aspiraciones en la parte alta de la tabla. El encuentro está programado para las 6 de la tarde y promete ser uno de los más intensos de esta recta final del torneo Apertura 2025.

El cuadro escarlata vuelve a casa con la misión de consolidar su fortaleza en el Trébol, donde ha sostenido gran parte de su regularidad a lo largo del torneo. Municipal sabe que cada punto es determinante en estas últimas jornadas y encara este choque con la responsabilidad de responder ante su afición, que espera un cierre sólido rumbo a la fase final. Antigua GFC llega con el impulso de mantenerse entre los equipos protagonistas del campeonato.