EN VIVO | Municipal vs. Antigua GFC por la jornada 8 del Clausura 2026

Municipal y Antigua GFC se enfrentan este sábado a las 6:00 p.m. en el Estadio Manuel Felipe Carrera por la jornada 8 del Torneo Clausura 2026. El campeón y subcampeón del torneo anterior se reencuentran en El Trébol en un encuentro que promete intensidad y pasión.

Los rojos dirigidos por Mario Acevedo llegan en buen momento con 12 puntos que los ubican en la cuarta posición de la tabla y como líder absoluto de la tabla acumulada con 60 puntos. Municipal busca aprovechar su localía para seguir escalando y acercarse a los líderes del certamen, consolidando su buen inicio de torneo.

Antigua atraviesa la peor crisis de su historia reciente. Los panzaverdes ocupan la penúltima posición con apenas 6 puntos y necesitan urgentemente una victoria para salir del fondo. El bicampeón no encuentra su mejor versión y este partido podría ser el punto de inflexión que necesitan para reaccionar.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí: