EN VIVO | Municipal vs. Aurora por la jornada 13 del Torneo Clausura 2026

Municipal recibe este domingo a Aurora FC en el estadio Manuel Felipe Carrera en el marco de la jornada 13 del Torneo Clausura 2026. El partido cierra la actividad dominical a las 5:00 de la tarde con los rojos buscando recuperarse tras la derrota ante Mictlán en la jornada anterior.

Municipal llega al compromiso en la quinta posición de la tabla con 18 puntos, en una semana complicada tras caer de manera agónica ante Mictlán en el estadio La Asunción. Los rojos, dirigidos por Mario Acevedo, necesitan los tres puntos en casa para no perder terreno frente a los equipos que pelean por los primeros lugares del Clausura 2026.

Aurora FC, por su parte, llega en la décima posición con 14 puntos tras el empate 0-0 ante Xelajú en la jornada anterior. Los aurinegros, dirigidos por Saúl Phillips, buscarán aprovechar la visita al Trébol para sumar de tres y acercarse a la zona de clasificación en la segunda vuelta del torneo.

Sigue el minuto a minuto de este partido a través de Prensa Libre aquí: