Fútbol Nacional

EN VIVO| Municipal vs Cobán Imperial por la jornada 14 del torneo Apertura 2025

La jornada 14 del Torneo Apertura 2025 continuará este sábado con un duelo de alto voltaje en el estadio del Trébol. Municipal recibirá a Cobán Imperial a partir de las 17:00 horas.

Municipal recibe a Cobán Imperial en la jornada 14. (Foto: Prensa Libre)

La jornada 14 del Torneo Apertura 2025 continuará este sábado con un duelo de alto voltaje en el estadio del Trébol. Municipal recibirá a Cobán Imperial a partir de las 17:00 horas, en un partido que promete ser de los más atractivos de la fecha por la rivalidad reciente entre ambos equipos.

Los rojos llegan con la necesidad de hacerse fuertes en casa y continuar de líderes luego de la derrota en la jornada pasada ante Aurora. Por su parte, Cobán Imperial afronta este compromiso con la motivación de seguir sumando en condición de visitante.

Lee más artículos de Miguel Linares

Apertura 2025 Datafactory Deportes Futbol nacional 
