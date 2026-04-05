EN VIVO | Municipal vs. Cobán Imperial por la jornada 18 del Torneo Clausura 2026

Municipal y Cobán Imperial se miden este domingo en el Estadio Manuel Felipe Carrera en el tercer partido de la jornada 18 del Torneo Clausura 2026. Los Rojos de Mario Acevedo reciben a los Príncipes Azules en un duelo entre dos de los equipos más sólidos del certamen, con ambos peleando por mantenerse en los primeros puestos de la tabla.

Municipal llega como líder de la tabla acumulada con 76 puntos y marcha segundo en el Clausura 2026 con 28 unidades. Los escarlatas buscarán ampliar su ventaja en casa ante un rival que llega con buenas sensaciones tras su empate ante Aurora en la jornada anterior.

Cobán Imperial, por su parte, marcha en la cuarta posición del Clausura con 27 puntos y sexto en la tabla acumulada con 50 unidades. Los Príncipes Azules de Martín "Tato" García llegan al Manuel Felipe Carrera con la intención de dar un golpe en la tabla y seguir en la pelea por los primeros puestos del certamen.

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