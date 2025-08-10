Fútbol Nacional
EN VIVO| Municipal vs Comunicaciones disputan el Clásico 334 por la cuarta jornada del torneo Apertura 2025
Municipal y Comunicaciones se enfrentan en la jornada 4 del Apertura 2025. (Foto: Prensa Libre)
La Liga Nacional de Guatemala se viste de gala este fin de semana con el esperado Clásico 334 entre Municipal y Comunicaciones, un partido que promete intensidad, goles y emociones de principio a fin. El duelo se disputará en el estadio El Trébol, casa de los rojos, en un momento en el que ambos equipos buscan ganar confianza y dar un golpe de autoridad en el torneo.
El partido también será una prueba de carácter para jugadores que recientemente cambiaron de camiseta y ahora se enfrentan a su exequipo, como Nicolás Samayoa, Cristian Hernández y Chava Estrada, que hoy defienden los colores rojos pero tienen pasado albo