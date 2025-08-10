EN VIVO| Municipal vs Comunicaciones disputan el Clásico 334 por la cuarta jornada del torneo Apertura 2025

Fútbol Nacional

EN VIVO| Municipal vs Comunicaciones disputan el Clásico 334 por la cuarta jornada del torneo Apertura 2025

La Liga Nacional de Guatemala se viste de gala este fin de semana con el esperado Clásico 334 entre Municipal y Comunicaciones, un partido que promete intensidad

Municipal y Comunicaciones se enfrentan en la jornada 4 del Apertura 2025. (Foto: Prensa Libre)

La Liga Nacional de Guatemala se viste de gala este fin de semana con el esperado Clásico 334 entre Municipal y Comunicaciones, un partido que promete intensidad, goles y emociones de principio a fin. El duelo se disputará en el estadio El Trébol, casa de los rojos, en un momento en el que ambos equipos buscan ganar confianza y dar un golpe de autoridad en el torneo.

El partido también será una prueba de carácter para jugadores que recientemente cambiaron de camiseta y ahora se enfrentan a su exequipo, como Nicolás Samayoa, Cristian Hernández y Chava Estrada, que hoy defienden los colores rojos pero tienen pasado albo

Miguel Linares

Apertura 2025 CDS Municipal Clásico 334 Comunicaciones Datafactory Deportes Futbol nacional 
