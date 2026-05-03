EN VIVO | Municipal vs. Guastatoya por el partido de vuelta de los cuartos de final

Municipal recibe este domingo a Guastatoya en el Estadio Manuel Felipe Carrera El Trébol en el partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026, con una ventaja de 1-0 del partido de ida gracias al gol de José Mena al minuto 72 en el David Cordón Hichos.

Los Rojos de Mario Acevedo llegan con la tranquilidad de saber que el criterio de desempate los favorece por haber terminado mejor posicionados en la tabla del Clausura con 38 puntos frente a los 31 de los Pecho Amarillo.

Guastatoya llega a El Trébol en una situación inédita y complicada. Los Pecho Amarillo no solo deben remontar el resultado adverso sino que afrontarán el partido sin técnico confirmado tras la sorpresiva renuncia de Pablo Centrone horas antes del partido de ida, con Luis Pedro Molina asumiendo el mando del banquillo en una situación que nadie esperaba en el momento más importante de la temporada para el club de El Progreso.

Municipal también llega con bajas importantes tras confirmarse la rotura de tendón de Aquiles de José Carlos Martínez, quien fue operado este sábado y estará fuera varios meses. Los Rojos deberán reorganizar su ataque sin uno de sus delanteros más determinantes, aunque la ventaja en el marcador y la condición de local en su propio estadio los coloca como claros favoritos para avanzar a las semifinales del Clausura 2026.

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