EN VIVO | Municipal vs. Guastatoya por la jornada 4 del torneo Clausura 2026

Municipal recibe este sábado a Guastatoya en el Estadio El Trébol por la jornada 3 del Torneo Clausura 2026. Los rojos dirigidos por Mario Acevedo buscarán aprovechar su condición de local para sumar tres puntos vitales y acercarse a los líderes del certamen.

El conjunto capitalino apenas ha conseguido una victoria y un empate en lo que va del torneo, sumando cuatro puntos. Los rojos cayeron ante Mictlán en la primera fecha y empataron con Aurora, por lo que necesitan urgentemente ganar en casa para no perder terreno en la competencia.

Por su parte, Guastatoya llega con cinco puntos tras registrar una victoria y dos empates en las primeras jornadas. Los pecho amarillo vencieron a Mixco en su debut pero luego empataron con Mictlán, manteniéndose con un rendimiento irregular en el inicio del Clausura 2026.

El encuentro es clave para Guastatoya en su lucha por salir de las últimas posiciones de la tabla acumulada. Los pechistas necesitan sumar de a tres jornada tras jornada para mejorar su situación en la clasificación general que determina los descensos al final de la temporada.

Sigue el minuto a minuto del encuentro aquí: