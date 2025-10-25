EN VIVO| Municipal vs. Malacateco por la jornada 16 del torneo Apertura 2025

Municipal regresa al Estadio El Trébol este sábado a las 17:00 horas para recibir a Malacateco en un duelo clave por la jornada 16 del Torneo Apertura 2025.

Municipal recibe a Malacateco en la jornada 16. (Foto: Prensa Libre)

Municipal regresa al Estadio El Trébol este sábado a las 17:00 horas para recibir a Malacateco en un duelo clave por la jornada 16 del Torneo Apertura 2025. Los rojos, que vienen firmes en su lucha por el primer lugar, buscarán aprovechar su localía para seguir de cerca al líder Mixco.

Ambos conjuntos llegan con realidades distintas, pero con la misma necesidad de sumar. Mientras los rojos quieren mantenerse a la caza del primer lugar, los toros buscan recuperar terreno y alejarse de la zona media de la tabla.

