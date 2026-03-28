EN VIVO | Municipal vs. Malacateco por la jornada 16 del Torneo Clausura 2026

Municipal y Malacateco se miden este sábado en el Estadio Manuel Felipe Carrera en el segundo partido de la jornada 16 del Torneo Clausura 2026. Los Rojos, dirigidos por Mario Acevedo, buscan sumar de a tres para mantenerse en la pelea por los primeros puestos del certamen, mientras que los Toros de Minor Díaz necesitan los puntos para salir de la parte baja de la tabla.

Municipal llega a este compromiso en la quinta posición del Clausura 2026 con 22 puntos, tras una jornada 15 en la que empató 1-1 ante Guastatoya. Los escarlatas necesitan encadenar victorias para acercarse a los líderes Xelajú, Cobán y Mixco, que actualmente encabezan la clasificación con 26 puntos cada uno.

Malacateco, por su parte, marcha último en la tabla del Clausura con apenas 13 puntos, lo que los convierte en el equipo más urgido de sumar en esta jornada. Los Toros llegan al Manuel Felipe Carrera con la misión de llevarse algo positivo ante uno de los equipos más grandes del fútbol guatemalteco.

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