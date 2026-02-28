EN VIVO | Municipal vs. Marquense por la jornada 10 del Torneo Clausura 2026

Este sábado a las 6:00 de la tarde, Municipal recibe a Marquense en el estadio Manuel Felipe Carrera, en el marco de la jornada 10 del Torneo Clausura 2026, con los rojos necesitados de una victoria para borrar el mal sabor de boca de la fecha anterior.

Municipal llega a este partido condicionado por la derrota que sufrió ante Comunicaciones en el clásico de la jornada 9. Los rojos buscan en casa una respuesta inmediata que les permita retomar la senda del triunfo y mantenerse competitivos tanto en el Clausura 2026 como en la tabla acumulada.

Marquense, en cambio, llega en su peor momento. El conjunto de San Marcos ocupa el último lugar en la tabla del Clausura 2026 y también en la clasificación acumulada, lo que convierte cada partido en una necesidad urgente de puntos para alejarse de los puestos de peligro.

El partido en el Manuel Felipe Carrera se presenta como una oportunidad clara para Municipal de recuperar terreno, ante un rival que atraviesa una de sus etapas más difíciles en el torneo y que llegará al Trébol con la obligación de sorprender para salir del fondo de la tabla.

Sigue el minuto a minuto del encuentro aquí: