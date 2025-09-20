EN VIVO| Municipal vs. Marquense por la jornada 11 del torneo Apertura 2025

Municipal recibirá este sábado a Marquense a las 5 de la tarde en el Estadio El Trébol, en un partido correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2025. Los rojos llegan con la motivación de seguir ampliando su buen momento y mantener el invicto en la competencia.

El equipo escarlata ha mostrado regularidad en lo que va del torneo y se mantiene entre los primeros lugares de la tabla. Por su parte, Marquense llega a este compromiso con la novedad del estreno de su nuevo técnico, Diego Vázquez. El entrenador argentino tomará las riendas del cuadro occidental con la intención de revertir el irregular inicio de campeonato