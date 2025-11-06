EN VIVO| Municipal vs. Mictlán por el cierre de la jornada 18 del torneo Apertura 2025

Municipal cierra este jueves la jornada 18 del Torneo Apertura del 2025, cuando reciba al cuadro de Mictlán en el estadio Manuel Felipe Carrera, “El Trébol”.

El equipo dirigido por Mario Acevedo se ubica en lo más alto de la tabla, con 36 unidades, y lidera tanto en lo individual como en lo colectivo. Los escarlatas buscarán mantener su paso firme en casa, donde siguen invictos, consolidando su dominio como locales.

Por su parte, el cuadro de Mictlán intentará sorprender en esta jornada y vencer al líder del torneo. Los visitantes llegan a este compromiso con 19 puntos, por lo que una victoria les permitiría escalar posiciones en la tabla general y acercarse a la zona de clasificación.

El encuentro promete emociones, con Municipal defendiendo su fortaleza en casa y Mictlán dispuesto a romper los pronósticos.