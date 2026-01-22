EN VIVO| Municipal vs. Mictlán por la jornada 1 del torneo Clausura 2026

El cuadro de Municipal debutará este jueves en el torneo Clausura 2026 en condición de local frente al Mictlán. Sin embargo, luego de los incidentes ocurridos en la Gran Final del torneo Apertura 2025, cuando aficionados escarlatas ingresaron al estadio después del silbatazo inicial en el partido ante Antigua GFC, el estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol” fue sancionado con una suspensión de dos encuentros.

Debido a esta sanción, el conjunto carmesí deberá disputar sus dos primeros partidos de local del fuera de su estadio habitual , utilizando como sede alterna el estadio de Santa Lucía Cotzumalguapa.

El debut del equipo dirigido por Mario Acevedo será precisamente ante el cuadro miteco, duelo en el que los escarlatas buscarán iniciar con el pie derecho el nuevo torneo. Municipal mantiene prácticamente la misma plantilla del campeonato anterior, presentando únicamente cuatro bajas y sin confirmar hasta el momento ninguna alta.

Por su parte, el Mictlán intentará arrancar el Clausura 2026 dando la sorpresa, con el objetivo de sumar una victoria ante uno de los equipos más tradicionales del fútbol guatemalteco. El encuentro entre rojos y mitecos está programado para las 16:00 horas.