En vivo: Municipal vs. Mictlán, sigue los detalles del encuentro de vuelta de cuartos de final

El cuadro de Municipal se mide esta noche, por la vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025, al Deportivo Mictlán. El encuentro se disputará en el estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, a las 20.00 horas, donde los escarlatas, líderes de la fase regular, buscarán sellar su pase a las semifinales del certamen nacional.

Los rojos llegan con la ventaja del encuentro de ida (1-0), gracias al gol del hondureño Eddie Hernández. Con el respaldo de su afición y la fortaleza que han mostrado en casa, parten como favoritos para avanzar a la siguiente fase del torneo.

Por su parte, el cuadro miteco intentará la gesta de darle vuelta al marcador, consciente de que debe ganar por una diferencia de dos goles si quiere obtener su pase a las semifinales.

Se espera un duelo intenso, con emociones de principio a fin, en el que ambos conjuntos buscarán imponer su estilo y asegurar su lugar entre los cuatro mejores del torneo.