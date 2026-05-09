EN VIVO | Municipal vs. Mixco definen el primer finalista del Clausura 2026

Municipal y Mixco definen este sábado al primer finalista del Clausura 2026 en el Estadio Manuel Felipe Carrera El Trébol a las 6:00 PM. Los Rojos de Mario Acevedo llegan con una cómoda ventaja de 2-0 del partido de ida disputado en el Santo Domingo de Guzmán, donde Rodrigo Saravia y Pedro Altán anotaron los goles que prácticamente sentenciaron la serie a favor del equipo más regular de la temporada en la tabla acumulada con 86 puntos.

La misión de Mixco es casi imposible pero no matemáticamente descartada. Los Chicharroneros de Fabricio Benítez necesitan ganar por al menos tres goles de diferencia para revertir la serie directamente, ya que en caso de igualar el global el criterio de desempate favorece a Municipal por haber terminado mejor posicionado en la tabla del Clausura 2026.

Municipal llegará con la solidez que lo ha caracterizado a lo largo de toda la temporada y con la confianza de saber que le basta un empate o incluso una derrota por uno o dos goles para avanzar a la gran final. Los Rojos en cambio, buscarán coronar una de sus mejores campañas recientes con un boleto a la final donde esperarán al ganador de la otra semifinal entre Xelajú MC y Comunicaciones que se disputará este domingo en el Mario Camposeco:

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