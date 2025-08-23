EN VIVO| Municipal vs. Xelajú por la sexta jornada del torneo Apertura 2025

Municipal y Xelajú se enfrentarán este fin de semana en el estadio El Trébol en uno de los partidos más atractivos de la jornada seis del Torneo Apertura 2025. El encuentro pondrá frente a frente a dos equipos con objetivos similares: sumar puntos importantes para escalar posiciones y consolidarse en la parte alta de la tabla. El cuadro escarlata llega a este compromiso tras una serie de resultados irregulares que han generado dudas entre sus aficionados.