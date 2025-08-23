EN VIVO| Municipal vs. Xelajú por la sexta jornada del torneo Apertura 2025

Fútbol Nacional

EN VIVO| Municipal vs. Xelajú por la sexta jornada del torneo Apertura 2025

Municipal y Xelajú se enfrentarán este fin de semana en el estadio El Trébol en uno de los partidos más atractivos de la jornada seis del Torneo Apertura 2025.

Municipal recibe a Xelajú en la jornada 6. (Foto: Prensa Libre)

Municipal y Xelajú se enfrentarán este fin de semana en el estadio El Trébol en uno de los partidos más atractivos de la jornada seis del Torneo Apertura 2025. El encuentro pondrá frente a frente a dos equipos con objetivos similares: sumar puntos importantes para escalar posiciones y consolidarse en la parte alta de la tabla. El cuadro escarlata llega a este compromiso tras una serie de resultados irregulares que han generado dudas entre sus aficionados.

ESCRITO POR:

Miguel Linares

Lee más artículos de Miguel Linares

ARCHIVADO EN:

Apertura 2025 CDS Municipal Datafactory Deportes Futbol nacional Xelajú MC 
