EN VIVO: Sigue la acción: Municipal y Cobán Imperial empatan 0-0 en el segundo tiempo

Ya regresan los equipos al terreno de juego en el estadio Mateo Flores. Municipal y Cobán I. no lograron el desempate en los primeros 45 y el marcador sigue 0-0.

Las estadísticas del encuentro entre Municipal y Cobán Imperial del Clausura:



Tarjetas Amarillas:

Municipal (0)

VS

Cobán Imperial (2)

Así llegan Municipal y Cobán Imperial

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Clausura

Municipal ganó el encuentro previo ante Achuapa por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, han vencido su valla 6 veces y logró marcar 9 goles a favor.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Clausura

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Cobán Imperial y Aurora FC, con un marcador 0-0. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Marcó 4 goles al rival y le han convertido 5 tantos en esos cotejos.

El local se ubica en el segundo puesto con 28 puntos (8 PG – 4 PE – 5 PP), mientras que el visitante tiene 27 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (7 PG – 6 PE – 4 PP).

El juez seleccionado para el partido en el estadio Mateo Flores fue Mario Escobar Toca.

Formación de Municipal hoy

Mario Acevedo propuso una alineación 4-5-1 con Braulio Linares en el arco; César Calderón, Nicolás Samayoa, Darwin Torres y José Morales como defensores; Yunior Pérez, Jonathan Franco, Erik López, Cristian Hernández y Rudy Muñoz como centrocampistas; y Alejandro Cabeza como delantero.

Formación de Cobán Imperial hoy

Por su parte, Martín García se decidió por un esquema 4-4-2, con Tomás Casas defendiendo el arco; Luis De León, Thales Moreira, Marcos Acosta, Eduardo Soto como zagueros; Ángel Cabrera, Byron Leal, Bryan Lemus y Steven Paredes en el centro del campo; y con Janderson Pereira y Uri Amaral como atacantes.