EN VIVO | Municipal y Comunicaciones se enfrentan en el Clásico Nacional por la jornada 20 del Clausura

Este miércoles, a partir de las 20.00 horas, se disputará una edición más del clásico nacional, el duelo más esperado del futbol guatemalteco entre los dos equipos más laureados del país. El conjunto de Municipal recibirá en el estadio Manuel Felipe Carrera, “El Trébol”, a Comunicaciones , en lo que será el clásico número 337 en la historia.

Rojos y cremas se verán las caras por segunda ocasión en el torneo Clausura 2026. En el enfrentamiento de la primera vuelta, correspondiente a la jornada nueve del certamen, el cuadro albo se impuso por 1-0, gracias a un gol de Wilson Pineda, resultado que le permitió quedarse con los tres puntos.

Para este compromiso, el cuadro escarlata buscará la revancha ante su eterno rival y sumar una victoria que le permita acercarse a los primeros lugares de la tabla, aprovechando su condición de local y el respaldo de su afición.

Por su parte, Comunicaciones llegará con la misión de sumar tres puntos importantes, no solo para alejarse de la zona baja en la tabla acumulada, sino también para mantener el liderato del torneo.