EN VIVO: Municipal ya gana 1-0 ante Malacateco en el estadio Manuel Felipe Carrera

Al minuto 19, el conjunto local abre el marcador con gol de José Martínez y supera a Malacateco por 1 a 0 en el estadio Manuel Felipe Carrera.

Las estadísticas del encuentro entre Municipal y Malacateco del Clausura:



Tarjetas Amarillas:

Municipal (1)

VS

Malacateco (1)

La previa del encuentro entre

Municipal

y

Malacateco

por

Clausura 2026 :



Así llegan Municipal y Malacateco

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Clausura

En la jornada previa, Municipal igualó 1-1 el juego ante Guastatoya. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 partidos perdidos, en los que le han convertido 8 goles y marcó 7 tantos en el rival.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Clausura

En la fecha anterior, Malacateco logró empatar 1-1 ante Aurora FC..

El local está en el quinto puesto con 22 puntos (6 PG – 4 PE – 5 PP), mientras que el visitante llegó a 13 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (3 PG – 4 PE – 8 PP).

El partido en el estadio Manuel Felipe Carrera fue dirigido por el árbitro Wildomar Ramírez.

Formación de Municipal hoy

Mario Acevedo presentó una alineación 4-4-2 con Braulio Linares en la portería; César Calderón, José Mena, Darwin Torres y Aubrey David en la línea defensiva; Rodrigo Saravia, Rudy Barrientos, Cristian Hernández y John Méndez en el mediocampo; y César Archila y José Martínez en la delantera.

Formación de Malacateco hoy

Por su parte, el entrenador Mínor Díaz ha decidido parar un esquema 4-4-2, con el arquero Miguel Jiménez; Carlos Pérez Ochoa, Víctor Torres, Brayan Morales, Andru Morales como defensores; Gabino Vásquez, Andy Soto, Franklin Quinteros y Nelson Andrade como centrocampistas; y Joshua Trigueño y Matías Roskopf como delanteros.