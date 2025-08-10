EN VIVO: Pitazo inicial para el duelo entre Marquense y Cobán Imperial

La previa del encuentro entre

Marquense

y

Cobán Imperial

por

Apertura 2025 :



Así llegan Marquense y Cobán Imperial

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura

En la fecha anterior, Marquense se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Aurora FC. Con 1 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 1 gol marcado y con 4 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Apertura

Cobán Imperial cayó 0 a 1 ante Municipal. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria y perdió en 1 oportunidad. Con 1 gol a favor, ha recibido 2 en contra.

El local está en el décimo puesto y alcanzó 2 puntos (2 PE – 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (1 PG – 2 PP).

Diego Ojer González fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Marquesa de la Ensenada.

Formación de Marquense hoy

Hernán Medford presentó una alineación 4-3-3 con Minor Álvarez defendiendo la portería; Brailin de León, Oscar Linton, Elías Vásquez y Aarón Navarro en la zaga; Andy Ruiz, William Amaya y Marvin Ceballos en el centro del campo; y con Elvi Elington, Diego Casas y David Chuc en el ataque.

Formación de Cobán Imperial hoy

Por su parte, José Luis Trejo salió a jugar con una estrategia 4-5-1, con Javier Romero en la portería; Luis De León, Blady Aldana, Thales Moreira, Eduardo Soto en la línea defensiva; Marco Rivas, Janderson Pereira, Byron Leal, Yeltsin Álvarez y Steven Paredes en el mediocampo; y Ronald Acuña en la delantera.