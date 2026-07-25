EN VIVO | San Pedro vs. Xelajú: siga el minuto a minuto del debut de los Gallos en la Liga Nacional

San Pedro FC hace su estreno oficial en la Liga Nacional este sábado 25 de julio cuando reciba a Xelajú MC en lo que será uno de los partidos más especiales en la historia del club sanpedrense.

Los Gallos que consiguieron el ascenso la temporada pasada bajo la dirección del técnico Edwin Vásquez llegan a este debut con la ilusión de demostrar que están listos para competir en el máximo circuito del fútbol chapín ante un rival de la talla de los Superchivos que llegan como subcampeones del torneo anterior.

Del lado de los Superchivos Xelajú MC llega al partido bajo la dirección de Roberto Hernández quien inicia su segundo torneo consecutivo al frente del equipo quetzalteco. Los Superchivos subcampeones del torneo anterior buscarán arrancar con buen pie el Apertura 2026 y aprovechar la inexperiencia de un San Pedro FC que debuta en la Liga Nacional para sumar sus primeros tres puntos del campeonato.

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