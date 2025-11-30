EN VIVO| Sigue el minuto a minuto de todos los partidos de la última jornada del torneo Apertura 2025

La fase de clasificación llega a su cierre y cada uno de los seis partidos presenta escenarios distintos: desde la lucha por el primer lugar, la pelea por los últimos cupos a la fase final y la batalla por evitar terminar en el fondo. Así se jugarán los partidos en la jornada decisiva.

Antigua GFC vs. Malacateco

Antigua llega a la última fecha buscando cerrar la fase regular con impulso y mantener su condición de candidato firme. Ambos equipos ya están clasificados.

Cobán Imperial vs. Mictlán

Un duelo de alta tensión en la cual ambos equipos con una victoria buscan meterse a los cuartos de final del Apertura 2025, el duelo será en el José Ángel Rossi.

Aurora vs. Mixco

Ambos equipos ya clasificados, Mixco busca regresar al primer lugar, por su parte, Aurora desea finalizar con el pie derecho el torneo.

Marquense vs. Municipal

Marquense sueña con su clasificación al lograr una victoria de local ante Municipal que busca no perder el liderato.

Comunicaciones vs. Xelajú

Comunicaciones sin nada que pelear buscará tres puntos que los saquen del fondo de la tabla, por su parte, Xelajú con una victoria aspira a meterse a los cuartos de final.

Achuapa vs. Guastatoya

Un duelo que se espera muchas emociones y que buscan finalizar de buena manera en el torneo para meterse a la recta final del torneo.